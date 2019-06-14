РИАМО - 14 июн. Столичным врачам вручили премии города Москвы и благодарственные письма в преддверии Дня медицинского работника, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Премии в пятницу вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность премия города Москвы 2018 года «Легенда века» присуждена Рошалю Леониду Михайловичу – президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы», — говорится в сообщении.

Премия «Легенда века» учреждена в 2001 году и присуждается гражданам Российской Федерации – государственным и общественным деятелям, работникам науки и культуры, представителям иных сфер деятельности, достигшим на протяжении многих десятилетий своей творческой деятельности в XX веке уникальных и признанных во всем мире высокопрофессиональных результатов и внесшим выдающийся вклад в политическое, социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие города.

Ежегодно присуждается не более трех премий в размере 1,5 миллионов рублей каждая (размер премии увеличен в 2017 года). С 2001 года премии были удостоены 14 человек.

Премии в области медицины присуждаются ежегодно за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученых-медиков, организаторов здравоохранения, способствующие развитию практического здравоохранения и медицинской науки в городе Москве и получившие общественное признание. Ежегодно присуждается до шести премий.

Начиная с 2002 года, премией в области медицины были награждены более 500 человек.

В 2019 году на соискание премии были представлены 67 научных работ по различным направлениям оказания медицинской помощи: хирургии (детской и взрослой), кардиологии, урологии, гинекологии, морфологии, лучевой диагностике, телемедицине, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и организации работы Симуляционного центра.

Лауреатами премии Москвы в области медицины за 2019 год стали представители 10 медицинских организаций – шести городских и четырех федеральных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 44 человека.