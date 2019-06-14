РИАМО - 14 июн. Мосгосстройнадзор выявил отклонения от предписаний при проверке строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) центра спорта и образования «Самбо-70», который планируют ввести в эксплуатацию на территории района Академический в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе инспекции обнаружили нарушения по качеству производства работ, соблюдению техники безопасности, ведению исполнительной документации.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах. По итогам проверки генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Здание возводится на улице Губкина, дом №6, и дом № 6, строение 1, за счет городского бюджета. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники». ФОК предназначен для круглогодичных спортивных тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

«В здании разместятся тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, баня сухого жара и буфет. На прилегающей территории оборудуют спортплощадки и беговые дорожки», — уточняется в сообщении.