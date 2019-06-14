РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском парке культуры и отдыха подмосковного Подольска летом текущего года установят стационарные туалеты, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета Борис Денисов.

«В 2019 году мы улучшим инфраструктуру для привлечения туристов. В парке имени Талалихина, парке «Дубрава» и Детском парке культуры и отдыха установим новые стационарные туалеты. Средства из бюджета уже выделены, в ближайшее время пройдут торги. Надеюсь, в конце июля – начале августа они уже заработают», – сказал Денисов.

По его словам, власти горокруга также учтут опыт акции «Зима в Подмосковье» и сделают более безопасными горки у подножия Знаменского храма в поселке Дубровицы. Следующей зимой там планируют возвести ограждения, чтобы во время катания санки и ватрушки не попадали на лед реки Пахры и не врезались в деревья.