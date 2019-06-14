РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. Подмосковный Подольск в мае стал одним из самых привлекательных городов в Подмосковье для туристов, сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

«Подольск по результатам мая стал самым привлекательным маршрутом Подмосковья южного туристического кластера Подмосковья наряду с Серпуховом и Чеховом. Также в ходе опроса жителей Подмосковья, которых спрашивали, куда бы они хотели поехать на майские праздники, Подольск оказался на шестом месте, обогнав такие признанные туристские центры как Истра, Зарайск и другие. Подольск постепенно из промышленного города становится привлекательным туристическим центром», – сказал Денисов.

По его словам, в 2018 года в составе официальных туристских делегаций через туроператоров Подольск посетило 105 тысяч человек. В ходе паломнических туров, охватывающих несколько святынь, в горокруге побывало более 200 тысяч человек. Вместе с теми, кто приезжал на мероприятия событийного туризма и крупнейшие фестивали, общее количество посетителей Подольска превышает 500 тысяч человек.