РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 июн. Школьники подмосковной Балашихи узнали о правилах поведения на воде в рамках акции «Научись плавать», мероприятие прошло при участии центра по делам ГО и ЧС городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» на Заречной улице Балашихи. В акции приняли участие порядка 25 детей из школы №25 Балашихи.

«Второй год при содействии центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха мы проводим обучающие уроки для детей по правилам поведения на воде с использованием спасательного круга, жилета и других плавсредств», – сказала заведующий отделением плавания спортивной школы Ирина Колышкина.

Она добавила, что с начала 2019 года более тысячи детей, регулярно посещавших бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор», научились плавать.

Старший эксперт отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций центра по делам ГО и ЧС горокруга Евгений Пустохайлов рассказал, что теоретические знания ребята получили в школе №25 микрорайона Новый Свет, а практические реализовали здесь – в бассейне нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор».

«Это поможет им не бояться воды», – пояснил Пустохайлов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» открыли в 2017 году. Общая площадь спортивного объекта составляет свыше 2,3 тысячи квадратных метров. Помимо бассейна размером 25 на 16 метров и глубиной от 1,2 до 1,8 метра в нем размещены раздевалки и душевые, медицинский блок, методические кабинеты и тренерские, а также зал для силовых тренировок, кафе-буфет.