РИАМО - 14 июн. С 21:30 14 июня по 07:30 15 июня на станции «Реутово» будут проходить путевые работы, в связи с этим расписание Горьковского направления Московской железной дороги на этот период будет скорректировано, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Из расписания временно выведут несколько рейсов между Москвой и станциями «Железнодорожная» и «Балашиха». Также изменится время отправления некоторых электропоездов», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию.