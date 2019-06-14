РИАМО - 14 июн. Перед судом предстанут бывший заместитель главы администрации Красногорска и директор агентства недвижимости, обвиняемые в совершении коррупционного преступления, в отношении них завершено расследование уголовных дел, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ и часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В отношении директора агентства недвижимости, выступившего в роли посредника, уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что что 30 октября 2018 года генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации Красногорска через посредника взятку в 2,8 миллиона рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан, а в дальнейшем и заместитель главы городского округа.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.