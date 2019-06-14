РИАМО - 14 июн. Разработано медико-технологическое задание на строительство детско-взрослой поликлиники первого уровня на 320 посещений в смену, она появится на территории поселка Кокошкино в новой Москве, ее строительство планируют завершить к 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

Ориентировочно, это будет трех- или четырехэтажное здание площадью около восьми тысяч квадратных метров с постом скорой медицинской помощи на два машиноместа.

«Первоначально планировалось строительство трех объектов - двух новых поликлиник и поста скорой помощи. Позже было принято решение объединить их в один и в соответствии с этим решением были внесены изменения в правила землепользования и застройки города Москвы, разработан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)», – уточнил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Строиться и оснащаться медицинским оборудованием новый объект здравоохранения будет за счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы. Государственным заказчиком выступит департамент развития новых территорий города Москвы.

«По решению мэра столицы Сергея Собянина в ближайшие пять лет в Москве появится в несколько десятков поликлиник и больничных корпусов. Особое внимание уделяется созданию больниц и поликлиник в новой Москве, где строится жилье и растет население. В частности, в скором времени в Коммунарке будет открыта многопрофильная больница с роддомом», — напомнил руководитель департамента.

Он отметил, что в поселке Кокошкино существует нехватка медицинских объектов. Реализация данного проекта обеспечит местным жителям доступность и своевременность, качество предоставления медицинских услуг.

«Учитывая рост населения, динамичное развитие новой Москвы, мы планируем завершить строительство детско-взрослой поликлиники в поселке Кокошкино к 2022 году», — заключил Жидкин.