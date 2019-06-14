РИАМО - 14 июн. Хирурги детской городской клинической больницы святого Владимира в столице спасли жизнь малышу, который проглотил швейную булавку, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мама рассказала, что ребенок сидел у нее на руках и играл с булавкой, которая была приколота к ее домашнему халату. Она даже не заметила, как малыш ее проглотил, но сразу догадалась – ребенок стал кашлять, появилось обильное слюноотделение, а булавка с халата пропала.

«В больнице малышу сделали рентген грудной клетки, где хорошо была видна открытая булавка, которая застряла острым концом вверх рядом с аортой. Удаление инородного тела с таким острым торчащим концом могло угрожать жизни ребенка. Мастерство и опыт торакальных хирургов, специализирующихся на хирургии органов грудной клетки, детской больницы святого Владимира помогли справиться с ситуацией», – отмечается в сообщении.

Аккуратно захватив острую часть булавки специальным прибором для осмотра пищевода, ее удалось протолкнуть в желудок и развернуть тупым концом вверх, а далее – дело техники. Булавка полностью была заведена в тубус эзофагоскопа и удалена.

«Сегодня мама и малыш уже дома, а булавка осталась в коллекции инородных тел, извлеченных из пищевода детей специалистами клиники святого Владимира», – дополняется в материале.