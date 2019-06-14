РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 июн. На Молодежной улице подмосковного Реутова водитель иномарки сбил 9-летнего пешехода, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Тринадцатого июня в 14:30 по адресу: городской округ Реутов, улица Молодежная, дом №2, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Hyundai i30, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины из-за припаркованных автомобилей с левой стороны. В результате ДТП получил телесные повреждения 9-летний пешеход», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными на дороге и напоминает, что в соответствии с ПДД в жилых зонах и во дворах пешеходы имеют преимущество, где водитель должен уступать им дорогу. Во дворах особенно много детей, которые в силу возраста не осознают опасности транспорта и в любой момент могут выбежать на дорогу.

Максимальная скорость движения в жилой зоне или во дворовой территории составляет 20 километров в час. Кроме того, чтобы избежать беды, ребенок должен находиться под присмотром взрослых, которые с раннего возраста должны учить своих детей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при переходе проезжей части.