РИАМО – 14 июн. За год в Видном и микрорайонах добавилось еще 1,5 тысячи мест в детских садах, осенью здесь появится дошкольное учреждение на 200 мест, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского района Валерий Венцаль 13 июня проинспектировали новое дошкольное учреждение в микрорайоне Купелинка в Видном.

«На этой неделе заканчивается первый этап комплектования в детские сады. За последний год мы сделали серьезный объем работ для повышения доступности дошкольного образования. И в сентябре готовы принять на 1,5 тысячи детей больше, чем в прошлом году», – заявил Венцаль.

Трехэтажный детский сад на 200 мест отличается тем, что находится во дворе жилого комплекса.

«Несмотря на то что его открытие запланировано на начало сентября, здесь уже выполнены не только строительные, но и отделочные работы. Новое дошкольное учреждение позволит решить вопрос с предоставлением мест в этом микрорайоне», – добавляется в сообщении.

Сад готов к приему детей, однако до сентября строители еще должны устранить некоторые замечания, которые сделали глава муниципалитета и депутат Госдумы.

«Представьте, что здесь будут находиться ваши дети, и вы все делаете для них», – посоветовал специалистам строительной компании Фетисов.