РИАМО - 14 июн. В Мосгордуму седьмого созыва выдвинулись 162 кандидата, выборы пройдут 8 сентября, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Восемнадцать кандидатов представляют партию «Коммунисты России», два – от «Родины», один – от партии «Гражданская сила», 15 – от «Яблока», все остальные кандидаты – самовыдвиженцы.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Оно пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.