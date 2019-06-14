РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. В подмосковных Люберцах воспитанники школьных лагерей и юнармейцы 19 июня примут участие в «Зарядке с чемпионом» в рамках акции «СпортСоцЧас», сообщил «РИАМО в Люберцах» член правления «РосМолСпорт Московской области» Денис Шамин.

Девятнадцатого июня в 11:00 в фитнес-клубе RE:fit в рамках программы «СпортСоцЧас» состоится четвертый этап акции «Зарядка с чемпионом».

«Ее проведет заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» по молодежной политике, чемпион мира по армлифтингу Евгений Петров. В рамках акции спортсмен проведет зарядку для школьников летнего лагеря и юнармейцев», – сказал Шамин.

После зарядки Петров расскажет об армлифтинге и покажет ряд упражнений.

Мероприятие организовали «РосМолСпорт Московской области» и спорткомитет администрации Люберец при поддержке общественной палаты горокруга.