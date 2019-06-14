РИАМО – 14 июн. Дороги Рузы готовят к соревнованиям по триатлону Grom Tri Ruza, который состоится 16 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья проводят дополнительные работы по содержанию на региональных дорогах в Рузском городском округе в связи с проведением соревнований по триатлону Grom Tri Ruza 16 июня. Маршрут велозаезда проходит по 2 региональным автодорогам, он начнется у санатория «Русь», пройдет через деревню Лихачево и завершится в деревне Трубицыно», – отмечается в сообщении.

Комплекс дополнительных мероприятий проводят на двух участках региональных дорог общей протяженностью 40 километров.

«Все работы по подготовке дорожной инфраструктуры к велозаезду должны завершить 15 июня», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках подготовки к мероприятию дорожные службы проводят дополнительные работы по содержанию на региональных дорогах, вошедших в маршрут соревнований – Палашкино – Лидино – Сумароково с 0 по 18,4 километр и МБК – санаторий «Русь» с 11,1 по 13,9 километр.

«На участках ведутся работы по окосу травы, очистке прибордюрной части, мойке дорожных знаков и указателей, замене бортового камня. Также будет проведена дополнительная очистка проезжей части и установка информационных стендов», – поясняется в материале.

Кроме того, в связи с проведением соревнований по триатлону 09:30 до 13:00 будет перекрыто автомобильное движение на автодорогах Палашкино – Лидино – Сумароково с 0 по 18,4 километр и МБК – санаторий «Русь» с 11,1 по 13,9 километр.

«На время проведения мероприятия в местах перекрытий будут установлены водоналивные блоки и блокираторы. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и волонтеры», – подчеркивается в сообщении.

Автолюбителей призывают заранее выбирать пути объезда.