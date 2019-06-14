РИАМО - 14 июн. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершается расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, им предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте СК России.

«На основании собранных доказательств 13 и 14 июня 2019 года сестрам Хачатурян предъявлены обвинения в окончательной редакции. Им инкриминировано преступление, предусмотренное пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 27 июня 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь, причинив ему смерть.

При оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий.

Следователями предприняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств, в том числе посредством назначения комплексных психолого-психиатрических экспертиз. В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

С учетом установленных в ходе следствия данных будет дана всесторонняя правовая оценка действиям отца обвиняемых.