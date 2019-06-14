РИАМО – 14 июн. Определен подрядчик на проектирование детского сада в Озерах, новое дошкольное образовательное учреждение на 125 мест появится на улице Калинина, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Соответствующий контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ООО «Центрградпроект». В детском саду планируется размещение групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами, актового и спортивного залов, медицинских и методических кабинетов, пищеблока, административных и вспомогательных помещений», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

На прилегающей территории будет выполнено благоустройство с оборудованием детских и спортивных площадок.

Проектирование и строительство объекта намечено в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено за счет средств областного и муниципального бюджетов.

«Принять своих малышей новый детский сад сможет в 2021 году», – уточнил Тагиев.