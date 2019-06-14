РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В подмосковном Подольске построят съезд с Южного обхода на улицу 43-й Армии, ее расширят до четырех полос, также уложат асфальтобетонное покрытие, на эти цели выделено свыше 450 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «МСУ-1» на строительство улицы 43-й Армии. Новая дорога обеспечит транспортную связь для жителей микрорайона Кузнечики и позволит выезжать на магистраль «Южный обход города Подольска».

«Улица будет построена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Автодорога заняла второе место в ходе голосования на портале «Добродел», получив поддержку более 2,2 тысячи жителей. Из бюджета Московской области на строительство дороги выделили свыше 450 миллионов рублей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Участок строительства начнется на перекрестке с круговым движением в одном уровне на улице Кирова и пройдет по улице 43-й Армии, которая будет расширена до 4 полос движения.

«Подрядчик уже приступил к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Окончание работ по контракту запланировано на 2020 год, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, открыть рабочее движение по участку мы планируем до конца этого года», – подчеркнул Гержик.

Улица 43-й Армии в Подольске не имеет асфальтобетонного покрытия, что осложняет передвижение для жителей микрорайона Кузнечики. В настоящее время добраться до жилых кварталов возможно только через Варшавское шоссе.

Новая дорога станет продолжением построенного Южного обхода Подольска. Общая протяженность улицы 43-й Армии со съездами – свыше 1,3 километра. Максимально разрешенная скорость движения по автодороге составит 60 километров в час по четырем полосам движения. Перспективная пропускная способность составит порядка 24 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках строительства улицы предусмотрено устройство тротуаров, остановок общественного транспорта, новых инженерных коммуникаций и наружного освещения.