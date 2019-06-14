РИАМО - 14 июн. Свыше 2 тысяч юных подмосковных спортсменов от 5 до 18 лет прошли бесплатное обследование в Центре спортивной медицины в городском округе Мытищи, который открылся в начале года на базе Московского областного консультационно-диагностического центра для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Ежедневно на прием к специалистам приезжают от 30 до 70 юных спортсменов сборных команд Подмосковья. Они проходят полное медицинское обследование у 12 специалистов центра: педиатра, дерматолога, кардиолога, ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, рентгенолога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолога, хирурга, гинеколога.

«Центр спортивной медицины — главное учреждение здравоохранения Московской области, где проводится бесплатное углубленное медицинское обследование юных спортсменов сборных команд Подмосковья. После сдачи анализов, выполнения различных исследований, прохождения всех врачей специалист по спортивной медицине выносит решение о допуске юных спортсменов к тренировкам и соревнованиям», — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Записать спортивную команду на прием к специалистам центра можно через руководителя спортивной организации или тренера.