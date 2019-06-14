РИАМО - 14 июн. Компания Mars запустила станцию предварительной очистки производственных сточных вод на своей фабрике в подмосковных Луховицах, инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В торжественном открытии станции приняли участие глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков и директор фабрики Mars по производству соусов для приготовления блюд Виктор Смелов.

«Проект направлен на обеспечение долгосрочной устойчивой работы фабрики в городе Луховицы. Новая станция предварительной очистки сточных вод будет также способствовать разгрузке городских очистных сооружений», - сказал Смелов.

Фабрика Mars работает в Луховицах с 2003 года. Сегодня здесь производят соусы для приготовления блюд в стеклянной таре под брендами Dolmio и Uncle Bens.

Ранее в Подмосковье утвердили паспорт регионального проекта по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги. Согласно плану, выбросы в реку загрязненных стоков сократятся втрое к 2025 году за счет строительства и модернизации очистных сооружений.