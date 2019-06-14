РИАМо – 14 июн. Два корпуса в ЖК «Царицыно» в столице готовятся к вводу, на стройке двух очередей задействовано свыше 1,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«После итоговой проверки и получения заключений о соответствии требованиям и регламентам по корпусам №5.2 и №12 ЖК «Царицыно» планируется ввести дома в эксплуатацию. На данный момент городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» подал необходимый пакет документов», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она дополнила, что в настоящее время на объекте ведутся активные работы. Фактически корпуса №5.2 и №12 готовы к вводу в эксплуатацию.

«Кроме того, городской застройщик ЖК «Царицыно» подписал с конкурсным управляющим АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») договор о передаче АО «Мосотделстрой №1» прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками. В настоящий момент документ зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать участникам долевого строительства ключи от квартир после ввода корпусов в эксплуатацию», – разъяснила Пятова.

Она подчеркнула, что для экономии времени все рабочие процессы с оформлением документации, которая была необходима для подписания вышеуказанного договора, осуществлялись параллельно с производством строительных работ на площадке жилого комплекса.

В компании городского застройщика АО «Мосотделстрой №1» добавили, что на стройке двух очередей ЖК «Царицыно» задействовано более 1,5 тысяч человек.

В рамках строительства домов второй очереди жилого комплекса на корпусе №30 уже установлены два башенных крана. На корпус №31 сегодня также осуществят поставку двух кранов, монтаж которых начнется с 15 июня.

«Вместе с тем по результатам торгов определен подрядчик на установку двух кранов на корпусе №27. Также с сегодняшнего дня, пока позволяет высота корпусов №№27-31, на площадке работают три колесных крана, что в свою очередь позволит активизировать стройку», – поясняется в материале.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин ранее говорил, что город принимает активное участие в решении вопросов дольщиков.

«Городом было принято решение о завершении строительства проблемных объектов за счет бюджета. По каждому из недостроенных объектов разработана и утверждена «дорожная карта». Достройка объектов – всегда сложный процесс, связанный с передачей прав и оформлением документов. Но этот вопрос находится на постоянном контроле, и есть полная уверенность, что все объекты будут достроены», – заверил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО «Мосотделстрой №1».

«Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия», – напоминается в материале.