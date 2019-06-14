РИАМО - 14 июн. Строительные работы первой очереди больницы в поселке Коммунарка поселения Сосенское в ТиНАО подошли к концу, здание введут в эксплуатацию в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Больница, состоящая из девяти корпусов, возводится на улице Сосенский Стан, владение 10/1.

«На объектах первой очереди завершается расстановка медицинского и технологического оборудования, ведутся пусконаладочные работы. Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Первую очередь медицинского комплекса, куда входят лечебно-диагностический, палатный, патологоанатомический и вспомогательный корпуса, планируется ввести в эксплуатацию ко Дню города (будет отмечаться 7 и 8 сентября — ред). Вторую очередь, куда входят инфекционный, детский, амбулаторный корпуса, роддом и подстанция скорой помощи, намечено сдать в 2020 году.

По словам Антосенко, 19 июня начнется итоговая проверка объекта, которая продлится до 16 июля. После устранения замечаний итоговой проверки будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах ТиНАО. К проверкам больницы в Коммунарке привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил председатель комитета.