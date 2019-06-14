РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 июн. Выставку современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф.Э. Дзержинского, представили в Балашихе к 95-летию соединения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Выставка состоялась в пятницу на территории легендарной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе в рамках празднования 95-летнего юбилея соединения.

Гостям мероприятия представили технику, которую задействуют войска Росгвардии при выполнении боевых задач. Среди образцов бронированные машины БТР-80, БТР-82, а также «Тигр», предназначенная для защиты личного состава от огневого воздействия, перевозки военнослужащих и различных грузов, ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования. Можно было увидеть и высокопроходимые тактические автомотовездеходы багги «Чаборз М-3» для перевозки личного состава и грузов по труднопроходимым районам и бездорожью на большой скорости.

Посетители выставки могли увидеть и историческую технику. Среди них М-72 – первый советский тяжелый мотоцикл, предназначавшийся для военных нужд. Армейский автомобиль повышенной проходимости Willys MB времен Второй мировой войны для перевозки командного состава армии.

Гости также увидели учебную кавалерийскую группу. Подразделение ежегодно готовит более 50 военнослужащих, способных применять вьючных и верховых животных при выполнении служебно-боевых задач в горно-лесистой местности.

Механизированная колонна вместе с парадными расчетами воинских частей дивизии прошла торжественным маршем на плацу после торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград воинам девизии.

Вниманию гостей в этот день также представили плац-концерт роты почетного караула, сводного оркестра ОДОНа – участника Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади, показательные выступления подразделений спецназа «Витязь» и кинологов. Кинологи с собаками отработали учебные упражнения по поиску муляжей взрывоопасных предметов в ручной клади и в автомобиле, а также продемонстрировали задержание условного преступника.

Праздник завершился в Гарнизонном доме офицеров концертом артистов российской эстрады и ансамбля песни и пляски ОДОНа и рок-группы «Взвод».

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии образована 17 июня 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области.