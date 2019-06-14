РИАМО – 14 июн. В городском округе Зарайск в этом году отремонтируют 41 автомобильную дорогу общей протяженностью свыше 40 километров, из них 7 участков определили жители в ходе голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Асфальтобетонное покрытие заменят на 32 участках муниципальных дорог протяженностью около 15 километров, а также на девяти региональных дорогах длиной порядка 27 километров.

«В 2019 году в Зарайске проведут работы по ремонту и обустройству улично-дорожной сети. Помимо ремонта дорог, более 20 дорог регионального значения комплексно обустроят элементами безопасности дорожного движения. Из бюджета Московской области на ремонт и обустройство дорожной сети выделено более 390 миллионов рублей, из них свыше 300 миллионов рублей – на ремонт автодорог», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По программе ремонта муниципальных дорог работы завершены на восьми участках: по улицам Юбилейная и Зеленая в селе Чулки-Соколово, от дома 60 до дома 49 в деревне Гололобово, от дома 85 до детского сада и дома 85 до дома 9 в деревне Ерново, автодороге с усовершенствованным покрытием с улицы Бауманская на улицу Лесная в селе Макеево, также завершены работы на двух грунтовых дорогах в деревне Беспятово.

«Ремонтные работы по устройству покрытия ведутся на девяти участках: на дороге деревня Борисово – Околицы, на центральных улицах Комсомольская и Гуляева, на улицах Возрождения, Карла Маркса и Коммунаров, на Краснопрудном переулке и во 2 микрорайоне на Межквартальном проезде в городе Зарайске, а также в деревне Воронино от дома 9 по 2 и 3 линиям жилого сектора», – добавляется в сообщении.

В рамках ремонта региональных дорог по просьбам жителей укладку асфальтобетонного покрытия завершили на участках: подъезд к ферме Зарайск – Серебряные Пруды – Жемово с 0 по 0,2 километр, Карино – Макеево – Печерники – Макеево с 0 по 0,9 километр, Карино – Макеево – Печерники – Макеево (улица Лесная) с 0 по 1 километр. Также дорожное покрытие заменили на проезде по деревне Чулки – Соколово с 0 по 0,8 километр. Работы продолжаются по укладке нового дорожного покрытия на автодороге Карино – Макеево – Печерники с 0 по 10 километр, по фрезерованию старого покрытия – на участке дороги «Зарайск-Кобылье» с 8,1 по 15,6 километр.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории округа в 2019 году запланировано комплексное обустройство 21 дороги регионального значения. Согласно мероприятиям по снижению аварийности в муниципалитете переустроят около 5 километров тротуаров, установят более 10 километров дорожных ограждений и 3 Г-образные опоры с дорожными знаками.

Список ремонтируемых участков дорог в городском округе Зарайск:

Зарайск – Кобылье с 8,1 по 15,6 километр (7,5 километров);

Зарайск – Серебряные Пруды – Жемово с 0 по 0,2 километр (0,2 километра);

Карино – Макеево – Печерники – Макеево (улица Лесная) с 0 по 1 километр (1 километр);

Карино – Макеево – Печерники– Макеево с 0 по 0,9 километр (0,9 километра);

Карино – Макеево – Печерники с 0 по 10 километр (10 километров);

Озеры – Кашира – Трасна с 5,8 по 11,1 километр (5,2 километра);

Зарайск, 2 микрорайон, Межквартальный проезд (0,2 километра);

Зарайск, Краснопрудный переулок (0,5 километра);

Зарайск, переулок Урицкого (0,1 километра);

Зарайск, улица Виноградова (0,2 километра);

Зарайск, улица Возрождения (0,5 километра);

Зарайск, улица Гуляева (0,5 километра); З

арайск, улица Димитра Благоева с 0 по 0,9 километр, с 0,9 по 1,1 километр (1,1 километра);

Зарайск, улица Карла Маркса (0,4 километра);

Зарайск, улица Коммунаров (0,2 километра);

Зарайск, улица Комсомольская, участок 1 (0,6 километра);

Зарайск, улица Привокзальная (0,4 километра);

деревня Беспятово, от дома 219 до дома 224 (0,07 километра);

деревня Беспятово, от дома 44 до дома 216 (0,7 километра);

деревня Беспятово, от дома 44 до дома 53 (0,1 километра);

деревня Беспятово, участок 1: от дома 87 до дома 79, участок 2: улица Зеленая (0,7 километра);

деревня Борисово – Околицы (1,2 километра);

деревня Воронино, от дома 9 по 2-й, 3-й линии жилого сектора (1,1 километра);

деревня Гололобово от дома 34 до дома 20 (0,1 километра);

деревня Гололобово от дома 60 до дома 49 (0,4 километра);

деревня Ерново, от дома 85 до дома 9 (0,1 километра);

деревня Ерново, от дома 85 до детского сада (0,2 километра);

деревня Озерки, до населенного пункта (1,6 километра);

деревня Прудки, до населенного пункта (2,2 километра);

деревня Чернево (0,9 километра);

деревня Якшино, до населенного пункта (0,4 километра);

деревня Якшино, по населенному пункту (0,5 километра);

проезд по деревне Чулки – Соколово (участок 2) с 0 по 0,8 километр (0,8 километра);

село Жемово, по населенному пункту (0,4 километра);

село Макеево с улицы Бауманская на улице Лесная (0,1 километра);

село Чулки – Соколово, улица Зеленая, участок 2 (0,3 километра);

село Чулки – Соколово, улица Юбилейная (0,6 километра).