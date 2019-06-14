РИАМО - 14 июн. Полная июньская Луна взойдет на небе в 11:31 по московскому времени 17 июня, это шестое по счету полнолуние в году, которое принято называть «земляничным», говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Июньское полнолуние называют «земляничным» или «розовым», поскольку оно происходит в период сбора этой вкусной лесной ягоды.

«В этом году «земляничную» Луну можно будет наблюдать целых две ночи – с 16 на 17 июня и с 17 на 18 июня», - отмечается в материале.

Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем и ее диск с точки зрения земного наблюдателя полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.

В полнолуние Луна становится настоящим ночным светилом – свет от нее озаряет темные улочки и тропинки. Эта особенность в древности существенно облегчала жизнь народов, в особенности в южных широтах, где дневной зной мешал работать или путешествовать. По этой причине полнолуния считались знаковыми и даже получали интересные имена, позволяющие отследить смену сезонов.

Как отметили астрономы, наблюдать «земляничную» Луну можно невооруженным глазом, главное условие – это ясное небо.