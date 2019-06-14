РИАМО – 14 июн. Зрелищный праздник исторической реконструкции – фестиваль «Времена и Эпохи» – подходит к концу в столице, под занавес мероприятия, гостям предложат потанцевать на гимназическом балу, поучаствовать в соревнованиях по «дворовому» бильярду, проверить свои знания на «средневековом экзамене», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Кроме того, посетители смогут посмотреть мини-спектакль про Всемирную выставку в Париже 1925 года.

«А главным сюрпризом станут выступления гостей из Мексики – реконструкторского проекта Хipetotek: на данный момент это единственные в мире реконструкторы, воссоздающие древнюю культуру народа майя. В Россию они приезжают впервые!» – отмечается в сообщении.

Менеджер группы Эдуардо Эскамилья Гарсиа рассказала, что коллектив не делает шоу нигде, кроме своего парка и мероприятий, организованных лично ими.

«Да, они иногда принимают приглашения приехать в страны на различные культурные события, но в этом случае персонажи парка просто присутствуют на мероприятии, но не устраивают шоу. Уже давно они не ставили спектакль в другой стране, как будет у нас. Такие приглашения они принимают только в особенных случаях, и для них наше мероприятие является очень важным и интересным», – дополнила она.

Увидеть 25-минутные шоу-спектакли в исполнении девяти реконструкторов-мексиканцев можно будет 15 и 16 июня в 13:00, 16:00 и 20:00. Яркий, экзотичный грим, невероятные аутентичные костюмы и отточенная хореография: гостей ждут по-настоящему незабываемые представления.

Площадка «Всемирная выставка в Париже. 1925 год» будет расположена в Камергерском переулке.

«Летом 1925 года в Париже прошла Международная выставка декоративного и индустриального искусства, давшая название стилю ар-деко. Эта выставка стал апогеем стиля: современные дизайнеры вышли на международную арену, провозгласив новую эстетику. Здесь в павильонах разных стран была представлена мебель поразительных и невиданных ранее форм, декор невообразимого рисунка на стенах, на полу и на потолке, товары домов мод и фабрик. Посетители выставки увидели творения Ле Корбюзье и Мориса Дюфрена, Луи Сю и Андре Мара, Поля Фолло, Эйлин Грей, Рене Лалика», – уточняется в материале.

Погрузиться в атмосферу знаменитой парижской выставки 1925 года можно на площадке фестиваля «Времена и эпохи».

«Здесь посетители смогут принять участие в модных показах и танцевальных вечеринках; увидеть знаменитые платья Ламановой, получившие на выставке гран-при «за костюм, основанный на народном творчестве»; сфотографироваться в образе «иконы ар-деко». А еще – познакомиться с «парижскими ценителями искусства» и представителями «советской делегации», прибывшими на Выставку (начало мини-спектаклей каждый день в 13:00, 15:00 и 18:00», – подчеркивается в пресс-релизе.

Гостям советуют посетить в эти выходные и площадку «Коммунальная страна» (площадь Славы). Чемпионат двора по бильярду.

«Бильярд в Советском Союзе 50-х годов ХХ века был особой игрой. С одной стороны, уметь играть в него было признаком хорошего тона, с другой – играть на деньги было признаком уголовного преступления», – разъясняется в материале.

С 17:00 до 20:00 на площадке пройдет чемпионат по бильярду для всех, кто чтит уголовный кодекс, обладает орлиным взглядом и твердой рукой.

«Участие зрителей всячески приветствуется, тем более, организаторы обещают не поскупиться на хороший приз», – резюмируется в материале.

Фестиваль «Времена и Эпохи», за 9 лет ставший московской летней традицией, в этом году проходит с 7 по 16 июня. Городское событие, когда-то начинавшееся с одной небольшой локации в Коломенском, в этом году разместится на 40 площадках по всему городу.