РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. Сотрудники комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации подмосковного Подольска 17, 18 и 19 июня проведут встречи с жителями, на которых расскажут о комплексном благоустройстве дворовых территорий, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов, установке и модернизации детских игровых зон, парковочных мест, лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов.

«Специалисты комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска 17, 18 и 19 июня расскажут жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дадут необходимые разъяснения и ответят на интересующие вопросы. Также жителям предложат заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их дальнейшие планы благоустройства», – говорится в сообщении.

17 июня встреча пройдет в микрорайоне Львовский на Больничном проезде у домов №№1 и 3. В Подольске в его старых границах о благоустройстве расскажут 18 июня на улице Плещеевская возле домов №№64, 64А, 66/2, 68/1, улице Репина, дом №1, Суворова, дом №11, Левитана, дом №4, Встреча также пройдет 19 июня на улице Высотная у дома №3. Начало встреч в 17:00.

Администрация горокруга приглашает всех заинтересованных жителей прийти на встречи и высказать предложения по благоустройству своих дворов.