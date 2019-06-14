РИАМО - 14 июн. В поселке Лесной городок Одинцовского городского округа построили двухэтажный торговый объект, архитектурно-градостроительный облик которого согласован Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Здание магазина органично вписывается в сложившуюся застройку, простые внешние формы и концептуальный дизайн гармонируют с хорошо продуманной внутренней планировкой, основанной на тщательном анализе функциональных требований торгового объекта. Кроме того, создано порядка 25 новых рабочих мест», — рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Торговые помещения здания располагаются на двух этажах. Помещения организованы таким образом, что создаются оптимальные пространства, свободные в планировочном решении технологии магазина. Примененные отделочные материалы фасадов и информационно-рекламные конструкции являются неотъемлемой частью архитектурной идеи и подчеркивают композиционную выразительность здания.

Объект расположен в пешеходной доступности от остановки общественного транспорта, реализована безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Подъезды к магазину выполнены с учетом пропускной способности городских дорог, прилегающих к отведенному участку.

Авторами проекта выступили сотрудники акционерного общества «Проектный институт-8 имени Николая Аверьянова».