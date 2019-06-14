РИАМО – 14 июн. В Городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде провели дополнительное оснащение операционного блока, в распоряжение нейрохирургов поступило новое оборудование: радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновский аппарат с С-образной дугой, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Это позволило расширить возможности специалистов по оказанию помощи пациентам, страдающим от сильных болей при дегенеративных изменениях позвоночного столба.

«С максимальной точностью и безопасностью в клинике теперь выполняют блокады и радиочастотную денервацию фасеточных суставов позвоночника. Такие методы лечения боли иногда называют «хирургией без скальпеля». Они легко переносятся пациентами и позволяют достигать длительного эффекта в случаях, когда операция по каким-либо причинам невозможна или противопоказана», – отмечается в сообщении.

Главный врач клиники Олег Гриднев отметил, что важнейшее условие эффективности и безопасности данных процедур – это точность попадания.

«То есть нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации – электрический импульс. Теперь у наших врачей для этого есть все необходимое, и они активно и успешно применяют данные методы», – дополнил он.

При блокадах к источнику боли подводится пункционная игла под рентгеновским контролем. Благодаря новому передвижному аппарату достигается прицельная точность ее установки.

«Затем вводится контраст, позволяющий хирургам убедиться, что позиционирование прошло успешно, и лекарственная смесь достигнет цели, не попадая в прилегающие области. Это исключает возникновение каких-либо осложнений. Далее остается только ввести препарат, снимающий воспаление в суставе и устраняющий болевой синдром», – подчеркивается в материале.

Также нейрохирурги теперь имеют более широкие возможности при лечении артрозов межпозвоночных суставов, межреберной невралгии, при длительном болевом синдроме. Применяют радиочастотную денервацию фасеточных суставов.

«Эта методика основана на проведении тока к окончаниям нервных волокон в месте возникновения боли и их разрушении. После постановки иглы к ней подводят электроды. Затем на них подается ток ультравысокой частоты (от 2 до 100 Гц)», – разъясняется в сообщении.

После проведенного лечения болевой синдром купируется полностью. Результативность составляет 85%. Однако до и после вмешательства необходимо соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать осложнений и рецидивов.

«Период восстановления продолжается около 1,5 месяцев. В это время необходимо ограничить нагрузку на сустав и продолжать прием лекарств. В дальнейшем радиочастотная денервация фасеточных суставов, устраняя болевой синдром, позволяет более активно применять реабилитационные методы лечения такие, как ЛФК и физио-процедуры», – резюмируется в материале.

Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского в Зеленограде – это крупный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Объединяет несколько подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослым и детям, в том числе высокотехнологичную.