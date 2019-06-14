РИАМО – 14 июн. В Городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде провели дополнительное оснащение операционного блока, в распоряжение нейрохирургов поступило новое оборудование: радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновский аппарат с С-образной дугой, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
Это позволило расширить возможности специалистов по оказанию помощи пациентам, страдающим от сильных болей при дегенеративных изменениях позвоночного столба.
«С максимальной точностью и безопасностью в клинике теперь выполняют блокады и радиочастотную денервацию фасеточных суставов позвоночника. Такие методы лечения боли иногда называют «хирургией без скальпеля». Они легко переносятся пациентами и позволяют достигать длительного эффекта в случаях, когда операция по каким-либо причинам невозможна или противопоказана», – отмечается в сообщении.
Главный врач клиники Олег Гриднев отметил, что важнейшее условие эффективности и безопасности данных процедур – это точность попадания.
«То есть нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации – электрический импульс. Теперь у наших врачей для этого есть все необходимое, и они активно и успешно применяют данные методы», – дополнил он.
При блокадах к источнику боли подводится пункционная игла под рентгеновским контролем. Благодаря новому передвижному аппарату достигается прицельная точность ее установки.
«Затем вводится контраст, позволяющий хирургам убедиться, что позиционирование прошло успешно, и лекарственная смесь достигнет цели, не попадая в прилегающие области. Это исключает возникновение каких-либо осложнений. Далее остается только ввести препарат, снимающий воспаление в суставе и устраняющий болевой синдром», – подчеркивается в материале.
Также нейрохирурги теперь имеют более широкие возможности при лечении артрозов межпозвоночных суставов, межреберной невралгии, при длительном болевом синдроме. Применяют радиочастотную денервацию фасеточных суставов.
После проведенного лечения болевой синдром купируется полностью. Результативность составляет 85%. Однако до и после вмешательства необходимо соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать осложнений и рецидивов.
«Период восстановления продолжается около 1,5 месяцев. В это время необходимо ограничить нагрузку на сустав и продолжать прием лекарств. В дальнейшем радиочастотная денервация фасеточных суставов, устраняя болевой синдром, позволяет более активно применять реабилитационные методы лечения такие, как ЛФК и физио-процедуры», – резюмируется в материале.
Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского в Зеленограде – это крупный лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный современным оборудованием. Объединяет несколько подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослым и детям, в том числе высокотехнологичную.
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