РИАМО – 14 июн. Главгосстройнадзор Московской области выявил нецелевое расходование региональными застройщиками 28 миллиардов рублей, из которых 19 миллиардов рублей удалось вернуть обратно в строительство, сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

В интервью «Вести.Недвижимость» Гарибян рассказал, что после краха Urban Group надзорное ведомство изменило подходы к контролю – пришло понимание, что нельзя контролировать только плохих застройщиков, надо следить и за хорошими, которые в любой момент могут перейти в «красную» зону. Поэтому Главгосстройнадзор выработал новые механизмы работы, создал специальный отдел финансовой аналитики.

«В отдел вошли финансовые специалисты, бывшие следователи, бывшие работники спецподразделений МВД, базирующихся на экономических преступлениях. Мы собрали пул специалистов, которые умеют прогнозировать риски. Эта работа уже дает результаты. В ходе проверок мы выявили нецелевое расходование средств у 46 застройщиков на общую сумму 28 миллиардов рублей. Из них 19 миллиардов рублей мы вернули обратно в стройку, а значит, не допустили появления обманутых дольщиков», - сказал Гарибян.

Он добавил, что оставшиеся 9 миллиардов рублей находятся в уголовных делах. По материалам проверок Главгосстройнадзора было возбуждено 11 дел, по ним ведется расследование.

По словам Гарибяна, сейчас в Подмосковье в официальном реестре насчитывается порядка 12,5 тысяч обманутых дольщиков.

«Президент дал срок – за два года избавиться от позорного явления «обманутый дольщик». И оно действительно позорное для XXI века. Сейчас все усилия направлены на выработку механизмов, которые позволят решить эту проблему. Поэтому, на мой взгляд, в течение двух лет этот вопрос должен быть закрыт», - заключил Гарибян.