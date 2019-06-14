РИАМО – 14 июн. Инспекторы эконадзора завершили административные расследования по фактам организации незаконных свалок в Одинцовском округе и Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

«В городе Голицыно Одинцовского округа индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом автомобилей, был уличен в нелегальном складировании и сжигании мусора. Компания «Альфа Групп», которая арендует земельный участок в Ивантеевке, разместила на открытом грунте древесные отходы, металлолом и другой мусор, а также допустила разливы нефтепродуктов», – отмечается в сообщении.

Оба фигуранта дел оштрафованы на общую сумму 182 тысячи рублей и получили предписание устранить нарушения природоохранного законодательства.

«Минэкологии напоминает предпринимателям и гражданам, что площадка для временного хранения отходов должна иметь твердое покрытие, ограждение, навес для защиты от осадков и автономную систему ливнестоков», – заключается в сообщении.