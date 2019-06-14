РИАМО - 14 июн. Московский городской комитет (МГК) профсоюза строителей запустил конкурс на «Лучший бытовой городок-2019»: в ходе него члены комиссии рассмотрят бытовые городки на разных строительных объектах столицы, первый смотр состоится 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

МГК профсоюза строителей организовал конкурс совместно с департаментом строительства города Москвы. 10 июня в профсоюзе состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса, где был утвержден график объездов строительных объектов.

«Члены комиссии осмотрят бытовые городки строителей, выполняющих работы на участке строительства дороги южного участка Северо-Западной хорды, реконструкции транспортной развязки московской кольцевой автодороги с Волоколамским шоссе, станционных комплексах «Стромынка» и «Шереметьевская» Северо-Восточного участка пересадочного контура», — говорится в сообщении.

Также планируется посещение бытовых городков на строительстве участка улично-дорожной сети: продолжение Октябрьского проспекта (город Троицк) и на площадках строительства жилых домов.

Этот смотр проводят уже более 15 лет ради повышения уровня культуры строительного производства, улучшения условий труда работников строительной отрасли и надлежащего обеспечения их санитарно-бытовыми помещениями, применения современных средств при обустройстве бытовых городков, а также распространения передового опыта в сфере охраны труда, обустройства и содержания бытовых городков.

В конкурсе могут принять участие подрядные организации, являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО), имеющие соответствующие свидетельства о допуске к работам, где созданы профсоюзные организации и в которых членами профсоюза состоят не менее 50 процентов от общего числа работающих.

В конкурсе будет три призовых места. По итогам оценки представленных на конкурс бытовых городков в соответствии с определенными критериями комиссия конкурса определит победителей и призеров, которые будут награждены дипломами Московского городского комитета профсоюза строителей и денежными премиями.

В этом году за звание «Лучший бытовой городок-2019» решили сразиться 12 строительных организаций: ООО «Еврострой», АО «УЭЗ», ООО «БОЭС Констракшн», МТФ «Мостоотряд-114» ПАО «МОСТОТРЕСТ», МТФ «Мостоотряд-4» ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СМУ-12 Мосметрострой», ООО «СМУ-8 Мосметрострой», АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан», АО «МСУ-1», ЗАО «Доринж-39», МУ-1 ООО «ДСК-Производство», СМУ-1 АО «ПИК-Индустрия».