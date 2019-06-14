РИАМО - 14 июн. В пятницу некоторые пользователи в Москве столкнулись с неверным определением своего местоположения геолокационными сервисами, сообщает РИА Новости.

В частности, зафиксирована некорректная работа геолокации в «Яндекс.Картах» и Google Maps. Среди тех, кто испытал неудобства от сбоя, оказались водители, в том числе, таксисты.

«Ранее в 2017 году такие проблемы наблюдались из-за сбоя в работе GPS», - отмечается в материале.

Сервис «Яндекс.Еда» в Москве начал доставлять продукты питания и бытовые товары>>