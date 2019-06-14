РИАМО – 14 июн. Министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан и глава Реутова Станислав Каторов открыли муниципальный офис центра оказания услуг «Мой бизнес», передает корреспондент Реутовского информагентства.

Офис «Мой бизнес» в Реутове стал одним из первых официально запущенных в работу офисов. После торжественной церемонии открытия спикеры мероприятия поделились своим мнением о значимости этого проекта.

«В этом году начала действовать федеральная программа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из ее основных институтов стал проект «Мой бизнес». Его основная задача – объединить услуги по поддержке бизнеса, создать место, где предприниматели смогут решить все необходимые вопросы», – сказал Ан.

Проект в тестовом режиме был запущен всего в 13 муниципалитетах Подмосковья, в числе которых оказался и Реутов.

«Сегодня вместе с Михаилом Андреевичем мы официально (после тестового режима – ред.) запускаем этот проект в работу. В настоящее время это сделано только у нас в Реутове и в Коломне», – сказал Каторов.

Офис расположен в коворкинг-центре «Старт» на 4 этаже здания МФЦ.

«Здесь будут оказываться консультационные услуги как начинающим, так и опытным предпринимателям. Для нас важно, чтобы та комфортная бизнес-среда, которая существует в Реутове, развивалась и становилась еще привлекательнее для бизнеса», – отметил Каторов.

О том, что такая поддержка очень важна, говорили и сами бизнесмены на традиционном бизнес-завтраке, который провели после. На нем предприниматели презентовали свои проекты и поделились планами на будущее. Многие из них заинтересованы в том, чтобы занять торговые площади на обновленной Реутовской мануфактуре, где совсем скоро откроется обновленное пространство.