РИАМО – 14 июн. Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан (организаторы: И.В.Ефремов, А.К.Овчаров, К.М.Ворович, Я.Д.Конвай) о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов. Предполагаемое количество участников – до 20 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В материале также уточняется, что указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы. Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность участников митинга будет Главное управление МВД России по Москве.

Ранее столичные власти согласовали на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, главком МВД и СК. 11 июня в отношении Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления.