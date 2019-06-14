РИАМО – 14 июн. ООО «Проминвест» попало в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГБУ Московской области «Мосавтодор», в отношении ООО «Проминвест» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по устройству теплоизоляции трубопровода в ПК «Высоковский», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Проминвест» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – добавляется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проминвест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.