РИАМО – 14 июн. Тестовый товарищеский матч прошел на новой ледовой арене в Красногорске в День России, на мероприятии удалось проверить работу систем вентиляции при заполненных трибунах, сообщается на сайте администрации городского округа.

«ФОК «Красногорск Арена» готовится к официальному открытию. Тестовый товарищеский матч сборных команд состоялся в новом ледовом дворе в среду, 12 июня», – говорится в сообщении.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте отметила, что важно было посмотреть, как поведет себя лед при полных трибунах, отрегулировать работу вентиляции для комфорта болельщиков.

«Все системы сработали на отлично», – подчеркнула она.

Не менее важными были и отзывы спортсменов, которые, в свою очередь, остались довольны и игрой, и качеством льда.

«В товарищеском матче на льду встретились хоккеисты ХК «Зоркий», а также профессионалы ХК «Атлант» (Мытищи), ЖХК «Торнадо» (Дмитров). Наши ребята показали достойную игру, несмотря на то, что играли не с мячом, а с шайбой против опытных профессионалов. Итоговый счет встречи – 4:3 в пользу гостей», – добавляется в материале.

Официальное открытие Ледового дворца имени Владимира Петрова запланировано на 30 июня.

«С открытием нового ФОК у спортивных школ округа появится дополнительная современная площадка на две ледовых арены для занятий хоккеем с шайбой и мячом, фигурным катанием и универсальный спортзал. Свою работу также начнет «Хоккейная академия имени В.В. Петрова», – заключается на сайте.