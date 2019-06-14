РИАМО – 14 июн. Десятого июня «Билайн» зафиксировал, что у клиентов в России в несколько раз упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, а ряду клиентов в доступе было отказано, при этом все системы и интерфейсы «Билайна» функционируют в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group. 10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и сервисами Mail.Ru. В результате вместо прямой отдачи трафика в «Билайн» наш партнер отправляет его в Европу. Это односторонняя инициатива Mail.ru», - говорится в сообщении.

В официальном аккаунте Mail.ru Group в соцсети «ВКонтакте» ранее появился пост, поясняющий причину сложившейся ситуации. В записи отмечается, что раньше «Билайн» использовал прямой бесплатный канал связи, который Mail.ru Group перестала спонсировать в ответ на то, что «Билайн» в шесть раз увеличил стоимость отправки СМС. В связи с этим, как утверждается в посте, «Билайн» экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы. В Mail.ru Group добавили, что никаких ограничений для клиентов «Билайна» у них нет.

«Билайн», в свою очередь, заявил, что у компании Mail.ru Group нет бесплатного канала связи.

«Это общий с «Билайном» канал, организованный сторонами для удобства пользователей. Никакого спонсорства нет. Это обоюдные симметричные платежи, так называемый пиринг. Каналы со стороны «Билайна» по-прежнему работоспособны и готовы к приему трафика. <…> У нас есть стыки между сетями. В эти стыки Mail.ru Group перестал отправлять трафик», - отмечается в сообщении пресс-службы оператора.

Согласно позиции «Билайна», обвинения в экономии надуманны: оператор вынужден платить европейским операторам за трафик Mail.ru Group, так как компания направляет его через Европу.

«Напротив, кажется, что это Mail.ru Group намеренно экономит на интересах своих же клиентов, ограничивая права десятков миллионов людей в полноценном доступе к популярным ресурсам», - подчеркивается в материале.

Также оператор пояснил вопрос с корректировкой цен на СМС.

«Наши отношения c Mail.ru Group в этой области не имеют отношения к данной ситуации (ограничения доступа клиентов «Билайна» к сервисам Mail.ru Group – ред.)», - заключается в материале.