РИАМО - 14 июн. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 63-летней пенсионерки, свою вину задержанный отрицает, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

В начале мая в водоеме реки Мерянки в Москве нашли части тела 63-летней пенсионерки. В этот же день в лесном массиве деревни Акулово Дмитровского округа в яме, присыпанной землей, в мешке для строительного мусора обнаружено тело потерпевшей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 64-летний муж погибшей», — говорится в сообщении.

Свою вину в инкриминируемом ему деянии задержанный отрицает. В ближайшее время судом по ходатайству следствия будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.