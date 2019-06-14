РИАМО - 14 июн. VI Международный театральный фестиваль «У Троицы» открывается в пятницу в подмосковном Сергиевом Посаде, по 22 июня включительно зрителей ждут 22 спектакля на четырех площадках, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Театральный фестиваль «У Троицы» – это 18 театров из 14 городов; шесть спектаклей пяти ведущих академических театров России; три международных театра-участника (Румыния, Швеция, Беларусь); 450 человек – общее число участников фестиваля; семь высокопрофессиональных членов жюри (Россия и Германия)», - отмечается в материале.

В программу фестиваля «У Троицы» вошли спектакли, которые становились неоднократными победителями других международных фестивалей. Среди них «Сны Гамлета» Владимирского академического драматического театра, «Ссора» Вологодского «Своего театра», «Светлые души» Челябинского Нового художественного театра, «Москоу дримин» Могилевского областного театра драмы, «Пришел! Увидел! Полюбил!» Липецкого академического театра.

«Мы продлили пребывание на фестивале участников из Владимира, Липецка, Петрозаводска, Вологды благодаря показам не одного, а двух спектаклей каждого из них. Таким образом у нашего зрителя есть возможность расширить представление об этих театрах», – добавляется в материале.

Площадками для театральных показов станут ДК имени Ю. А. Гагарина, культурно-просветительский центр «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, культурный центр «Елизавета Мамонтова» и Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег».