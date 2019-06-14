РИАМО – 14 июн. В Москве победитель торговой сессии откроет магазин в Центральном дворце ледового спорта, в этом году через городские аукционы были сданы в аренду 65 помещений площадью до 50 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«По итогам торговой сессии признан победитель, который арендует помещение площадью 34 квадратных метра, которое находится на первом этаже Центрального дворца ледового спорта, расположенного по адресу: улица Талалихина, дом 28, строение 4. Торговую сессию проводило подведомственное учреждение департамента города Москвы по конкурентной политике – ГБУ «СЦ 44», – отмечается в сообщении.

Городские предложения по аренде небольших площадей находят живой отклик среди представителей малого бизнеса, уверен руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«В этом году через городские аукционы были сданы в аренду 65 помещений площадью до 50 квадратных метров. Невысокая цена за такие объекты и разнообразие вариантов их расположения позволяет воплотить в жизнь бизнес-идеи не только крупного бизнеса, но и небольших компаний», – дополнил Дегтев.

Победителем торговой сессии за право аренды помещения в ледовом дворце стала компания ООО «ТопАйс», которая занимается торговлей хоккейной экипировкой.

При построении специализированного бизнеса к выбору площадки нужно подходить более осмотрительно, считает генеральный директор ООО «ТопАйс» Денис Нестеров.

«Найти место для торговли «на льду» очень сложно, поэтому чтобы не упустить площадку мечты, приходилось целенаправленно отслеживать все доступные варианты. Как только город дал возможность арендовать помещение в Центральном дворце ледового спорта, мы сразу пошли на этот аукцион», – пояснил он.

В настоящее время на инвестиционном портале Москвы представлены 17 предложений по аренде помещений площадью до 50 квадратных метров.