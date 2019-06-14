РИАМО - 14 июн. Интеллектуальная транспортная система выявила магистрали, которые больше всего востребованы среди дачников Москвы, сообщается в аккаунте центра организации дорожного движения столицы в Twitter.

Эта статистика относится к временному промежутку с 15:00 до 0:00.

«Так, самыми популярными магистралями стали: Ленинский проспект, Ленинградское шоссе, Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица», — говорится в сообщении.

Ранее ЦОДД предупредил, что в пятницу на столичных дорогах ожидаются затруднения в связи с дачным трафиком и ожидаемым дождем. Выезд рекомендовали отложить либо на более позднее время, либо на утро 15 июня.

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