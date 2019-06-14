РИАМО – 14 июн. Московская область присоединилась к празднованию Всемирного дня донора, с начала 2019 года в регионе заготовлено около 24 тысяч литров донорской крови и ее компонентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора. В Московской области с начала года сдали кровь более 30 тысяч человек, из них впервые стали донорами – свыше 8 тысяч. Весь собранный материал направляется в наши медорганизации для помощи тем, кто в этом нуждается – онкологическим больным, пациентам с тяжелыми травмами, с обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и многим другим», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что с начала года в регионе заготовлено порядка 24 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Этой работой занимаются 37 медицинских организаций, главной является Московская областная станция переливания крови.

«В регионе популяризируется сдача крови, практически все донации происходят на безвозмездной основе. Благодаря нашим донорам, в Московской области каждый год заготавливают свыше 60 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. В честь праздника мы проводим акции в особой экономической зоне «Дубна» и в Домодедове, но всегда готовы принять желающих сдать кровь у себя», – дополнила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Всемирный день донора был учрежден в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Ежегодно он отмечается 14 июня.