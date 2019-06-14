РИАМО - 14 июн. В Москве намерены модернизировать Западную станцию водоподготовки, что позволит значительно улучшить качество питьевой воды, которой пользуются жители западных районов города и присоединенных территорий, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 июня согласилась с подготовкой и одобрением проекта строительства сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки с включением строительства проектируемых проездов от Родниковой улицы до Волынской улицы и от проектируемого проезда №740 до проезда от Родниковой улицы до Волынской улицы (ЗАО, НАО)», – отмечается в сообщении.

Ориентировочная площадь территории разработки проекта планировки составляет 258 гектаров. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.

«Проектом планировки территории предусмотрено строительство водостока протяженностью 680 метров, двух озоносорбиционных блоков производительностью 500 тысяч кубометров в сутки, озонаторной станции производительностью до 70 килограммов озона в час, других объектов инженерной инфраструктуры», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Некоторые существующие сооружения станции планируется реконструировать, в частности, объекты реагентного хозяйства и камеры переключения.

Также в рамках проекта планировки предполагается строительство и реконструкция нескольких участков улично-дорожной сети, прилегающих к Западной станции водоподготовки. Общая протяженность обновленной улично-дорожной сети составит 13,4 километра.