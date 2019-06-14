РИАМО - 14 июн. Свыше 5,5 тысяч девятиклассников прошли экзамены по истории, географии и физике в пятницу в 134 пунктах по всему Подмосковью, эти испытания стали последними в основном экзаменационном периоде, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Историю написали свыше 2 тысяч человек, географию - почти 3 тысячи, а физику - свыше 600», — рассказала Забралова.

По ее словам, экзаменационные пункты были оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

«За ходом проведения экзаменов следили 321 аккредитованный общественный наблюдатель. Экзамены прошли без нарушений. Результаты ребята узнают не позднее 24 июня. Мы плавно завершаем экзаменационный период в регионе дальше нас ждут резервные дни и аппеляционные процедуры», — отметила Забралова.