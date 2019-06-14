РИАМО - 14 июн. Жителей столицы обеспечат машино-местами, принадлежащими на праве собственности городу и находящимися в подземных паркингах многоквартирных домов, метраж предлагаемых машино-мест составляет от 10 до 17 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В настоящий момент в Центральном административном округе жители семи многоквартирных домов могут арендовать 267 машино-мест в паркингах, относящихся к этим домам и расположенных на минус первых этажах, в районах Арбат (34 машино-места), Замоскворечье (174 машино-места) и Таганский (59 машино-мест)», – сказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Метраж предлагаемых городом машино-мест составляет от 10 до 17 квадратных метров, арендная плата зависит от удаленности от МКАД.

Машино-места получают заявители, первыми подавшие полный комплект документов в департамент городского имущества.

В качестве заявителей могут выступить физические лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, достигшие совершеннолетия, которые являются собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе на праве общей собственности, или в многоквартирном доме, учтенном в одном домовладении с сооружением, где расположено машино-место, а также граждане, имеющие право пользования жилыми помещениями, расположенными в многоквартирном доме, на условиях социального найма.

Арендная плата машино-мест, предлагаемых городом без проведения торгов, колеблется от 2 до 7,3 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год. Ставка аренды за машино-места, оборудованные подъемным механизмом типа Klaus, устанавливается на основании отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, ориентировочно составляет 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Для аренды необходимо предоставить, копию паспорта (вторая, третья и пятая страницы), копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку и единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, подтверждающую имущественные права на жилое помещение, в том числе на праве общей собственности, выданную не ранее 10 рабочих дней до дня подачи обращения в департамент.

Тем, кто снимает жилье, нужно предоставить копию договора социального найма жилого помещения в многоквартирном доме либо копию выписки из домовой книги и копию финансово-лицевого счета, либо копию единого жилищного документа.