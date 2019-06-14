РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий торжественно вручил 13 сертификатов на получение жилья лучшим медработникам горокруга в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в Люберецком дворце культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню медработника.

«Врач – благородная профессия. Но спасая других, не забывайте о своем здоровье. Поздравляю всех медработников с праздником!» – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцы активно привлекают медицинские кадры. В частности, их стараются обеспечивать жильем. Ружицкий вручил 13 сертификатов на получение жилья. Всего с начала года выдали уже 22 сертификата.

В Люберцах работают 13 государственных учреждений здравоохранения. В настоящее время в них трудятся 1221 врач и 2095 сотрудников среднего медицинского персонала.