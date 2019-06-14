РИАМО - 14 июн. Застолье двух мужчин в Балашихе закончилось госпитализацией одного из них, потерпевшего доставили в столичную больницу, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

13 июня в 06:05 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи от дома на улице Юбилейная бригадой скорой помощи в больницу Москвы доставлен и госпитализирован мужчина 1998 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в гражданин ближнего зарубежья 1997 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, причинил стеклянной бутылкой телесные повреждения потерпевшему», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.