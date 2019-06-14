РИАМО - 14 июн. На следующей неделе в столице появятся пять новых необычных садов, так, на Красной Пресне появится островок живой природы под названием «Круг», сообщил РИАМО представитель пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В начале следующей недели, с 17 по 19 июня, дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии, финалисты Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» – 2019, прилетят в Москву, чтобы поучаствовать в создании своих конкурсных проектов - пяти необычных летних садов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 18 июня на Красной Пресне начнут монтировать сад «Круг» за авторством известного итальянского дизайнера Лоренцы Бартолацци. Сад имеет форму правильного круга и создает замкнутое пространство, заполненное растениями - остров живой природы посреди большого города.

В парке «Музеон» 17 и 18 июня Мэгги Ву из Китая и Алехандро О Нейл из Уругвая создают «Удивительный сад». В основе концепции проекта – традиционный садовый лабиринт. Он «направляет» людей в центр сада. Здесь можно полюбоваться на средиземноморские растения, посидеть под «куполом» из полотнищ ткани золотистого цвета, которые, с одной стороны, будут давать тень, а с другой – помогут создать ощущение солнечного дня в пасмурную погоду.

В том же парке 18 и 19 июня появится сад «Топографические цветочные истории» по проекту Кайри Меос (Финлядния). Проект отчетливо покажет, как бывает изменчив пейзаж - он меняется в зависимости от сезона и времени суток, от погоды и освещения.

В эти же дни на Рождественке будут монтировать летний сад «Гармония диагоналей» по идее Хайди Ханнус из Финляндии. Этот сад – метафора карты, где линии «улиц» ведут в определенном направлении. Проект показывает значение диагоналей для восприятия цветов и форм в искусстве.

«Еще один ландшафтный дизайнер – Адель Сирони из Италии претворяет свою идею в жизнь на проспекте Мира, владение 119 (ВДНХ). Летний сад, который будет монтироваться 19-20 июня, носит название «Универсальный ритм», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что проект вдохновлен ортогональной геометрией картины художника Пита Мондриана. По замыслу автора летний сад состоит из модульных конструкций простых геометрических форм различного размера и высоты. Основные используемые цвета – желтый, синий красный. Для каждой высоты используется свой цвет.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Конкурсные сады и специальные проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города.

Сегодня конкурс и фестиваль «Цветочный джем» является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире – как по количеству реализуемых проектов и площади на которой они размещаются, так и по количеству посетителей.