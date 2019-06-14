РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. Члены партии «Единая Россия» проверили качество выполненных работ по благоустройству в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, в ходе проверки выявили ряд недостатков, так, необходима установка урн, требуется отсыпка обочин щебнем, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» депутаты фракции «Единая Россия», муниципальные кураторы проекта Елена Долженко и Олег Паскарь провели рейд по контролю за качеством выполненных работ по ремонту дорожных покрытий в микрорайоне Климовск. В том числе асфальтобетонного покрытия на улицах Молодежная и 1-я Набережная, резинового основания на хоккейных коробках у дома №16 на улице Советская и у дома №50 на улице Школьная.

«В целом кураторы положительно оценили качество ремонта, но в ходе проверки были выявлены и недостатки. В районе спортивной площадки у дома №50 на улице Школьная необходима установка урн и кронация дерева, на улице 1-я Набережная требуется выполнить дополнительные работы по отсыпке обочин щебнем и ремонту водопроводных колодцев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все замечания зафиксированы и переданы в территориальное управление микрорайона Климовск администрации горокруга для решения проблем и устранения нарушений.

Проект «Городская среда» партии «Единая Россия» направлен на создание благоприятной современной городской среды, повышение удовлетворенности жителей ее качеством, контроль за осуществлением планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства городов.

«Организация партийного контроля реализации планов комплексного благоустройства – главная цель проекта «Городская среда». Качественное благоустройство городских пространств во многом определяет удовлетворенность жителей уровнем жизни подольчан», – сказала Долженко.