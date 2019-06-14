РИАМО – 14 июн. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Ярославском направлении МЖД электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом.

«МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – отмечается в сообщении.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.